MONTEPRANDONE – Anche per l’estate 2021 piazza dell’Unità a Centobuchi, come per magia, si trasforma ne “L’incantaPiazza”, rassegna per bambini animata dai migliori maghi del centro Italia.

La manifestazione, inserita nel cartellone di eventi “Estate a Monteprandone” promosso dal Comune di Monteprandone, è ideata da Francesco Pazzi, in arte mago Kiko. La kermesse magica prevede quattro appuntamenti, nei mesi di luglio e agosto, tutti nelle serate di mercoledì.

Si partirà mercoledì 21 luglio con lo spettacolo di Gilly&Gabriel. Vengono da San Marino, sono padre e figlia tutti e due con la passione per la magia. Insieme propongono numeri di magia che spaziano dal mentalismo agli esperimenti di puro illusionismo con il coinvolgimento diretto del pubblico che diventa esso stesso un protagonista. La serata sarà presentata da mago Kiko.

Si proseguirà mercoledì 28 luglio con il Loran Magic Show. Con uno stile brillante e coinvolgente, Loran accompagnerà i suoi spettatori in uno show di magia comica: divertimento tra magie, gag e sorprese sono assicurate.

Mercoledì 4 agosto sarà la volta del Mago Kiko che offrirà la sua impeccabile magia da palco e ci condurrà in un “Viaggio nel magico mondo delle bolle di sapone”. Le sue bolle fluttuanti ci portano indietro nel tempo a quando eravamo bambini, quando una semplice e leggera bolla di sapone racchiudeva mille arcobaleni e storie incantate. “La leggerezza è un grande dono, è un qualcosa di primaria importanza, specie in questo particolare periodo – dichiara Mago Kiko – chi di noi non ha bisogno di un po’ di leggerezza?”.

La rassegna si chiuderà mercoledì 11 agosto, quando a salire sul palco sarà Ivan Mistereko, prestigiatore professionista specializzato in magia da scena e grandi illusioni che proporrà lo spettacolo “Touch magic cabaret e magia di scena”.

Tutti gli spettacoli, ad ingresso gratuito, hanno inizio alle ore 21. Nel rispetto delle norme anti-Covid, la prenotazione è obbligatoria inviando un messaggio/whatsApp al numero 3663441355. Per info www.monteprandone.gov.it oppure www.facebook.com/comunemonteprandone.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.