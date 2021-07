MONTERUBBIANO – Un vasto incendio di vegetazione sulle colline a sud di Monterubbiano, nel Fermano, ha impegnato dal primo pomeriggio del 7 luglio 30 unità dei vigili del fuoco di Fermo e Macerata.

A causa del fumo che ha lambito il centro abitato, alcune famiglie sarebbero state evacuate per precauzione. In zona l’elicottero anti-incendio della Regione e un Canadair che ha eseguito alcuni lanci per contenere le fiamme. L’intervento è ancora in corso.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.