Un sentito ringraziamento ad Adelaide Lelli per le foto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel 2020, l’emergenza Coronavirus, aveva costretto allo stop forzato uno sport molto amato e sentito in Riviera.

Parliamo del Beach Soccer, la pandemia aveva annullato lo svolgimento del campionato di serie A lo scorso anno: un vero peccato ma uno slittamento doveroso per l’incolumità delle persone, atleti e pubblico.

Quest’anno, grazie ai vaccini anti-Covid e ad altri provvedimenti a tutela della salute, il Beach Soccer può tornare nelle spiagge d’Italia.

L’Happy Car Samb può finalmente difendere gli Scudetti vinti dalla formazione maschile e femminile nel 2019: un “double” prestigioso che rese lustro e onore alla città di San Benedetto del Tronto.

Oggi, 7 luglio, al ristorante Papillon di San Benedetto la società sambenedettese presenta la stagione 2021 che inizierà l’8 luglio e vedrà il passaggio della “carovana” in Riviera dal 21 al 25 luglio. Spazio anche all’Under 20, novità assoluta.

I nostri articoli precedenti

I rossoblu cercano una conferma importante e la formazione maschile punta a fare bella figura anche in Supercoppa Italiana e nella Coppa Italia.

Il presidente Giancarlo Pasqualini apre la conferenza: “Importante rivivere insieme questa avventura dopo lo storico scudetto del femminile del 2019 insieme a quello maschile. Si deve ripartire onorando la città e la maglia. Emozione grandissima, ripartiamo dallo sport. Noi siamo pronti e abbiamo allestito le squadre per difendere il doppio scudetto. Squadre competitive e all’altezza, grande novità della squadra Under 20. Siamo partiti ponendo le basi per fare una bella figura e anche col sogno di avere pure con loro le stesse soddisfazioni”.

Il Patron prosegue: “Incrementare il discorso dei giovani insieme alla società sportiva Ragnola, partiremo con l’Accademy. Un grande grazie agli sponsor che credono in noi e ci aiutano grazie anche al Comune di San Benedetto per la gestione della Beach Arena. Le normative anti-Covid non ci permetteranno di riempire l’impianto, purtroppo. La tappa in Riviera sarà dal 21 al 25 luglio e siamo molto orgogliosi anche perché siamo un punto di riferimento per la Lega. Un grande grazie allo staff e ai mister”.

Il Vice Presidente Roberto Rossetti prende la parola: “Siamo partiti con il progetto Under 20, primo anno per la Figc che ha creato questo campionato. Ci sono 10 squadre da due gironi. Abbiamo quindi pensato di iniziare dal basso e con la società Ragnola abbiamo stretto un accordo per iniziare a formare i più piccoli con attività sulla spiaggia e poi negli anni cercheremo di fare conoscere questo sport ai giovani per farli crescere insieme a noi lavorando sul territorio con ragazzi del luogo. Due ragazzi Under 20 verranno già con noi in prima squadra”.

Marco Spaccasassi, per la società Ragnola, ha aggiunto: “Abbiamo accolto con piacere questa richiesta per portare avanti l’immagine di San Benedetto del Tronto e far conoscere la realtà del Beach Soccer anche perché noi siamo una Polisportiva”.

Pierfrancesco Troli, assessore allo Sport di San Benedetto, afferma: “La città è sinonimo di mare e sport, quest’ultimo è il veicolo per tornare a vivere. Abbiamo detto subito sì alla Lega che ci ha fatto i complimenti per l’organizzazione. Abbiamo detto subito sì anche alla tappa unica per le ragazze che sono campionesse d’Italia e devono difendere il titolo. Siamo onorati, da noi sostegno e orgoglio”.

Mister Oliviero Di Lorenzo dichiara: “E’ un anno zero, ripartiamo con una società rinnovata e anche con uno Staff nuovo. Vogliamo fare bene nonostante abbiamo avuto poco tempo per lavorare. Ho chiesto ai ragazzi di metterci il cuore. Ogni anno tanti giocatori arrivano qui e questo per noi è motivo di orgoglio. La mia voglia è tanta, sono carico. Dall’8 luglio si parte, partite in onda su Sky per seguire i nostri ragazzi. Match difficile contro il Napoli, favorita a mio parere, e poi contro Viareggio per poi a seguire la Supercoppa col Catania”.

Simone Del Mestre, capitano rossoblu e portiere della nazionale, prosegue: “Sono molto orgoglioso di essere il capitano dei Campioni d’Italia. L’uomo sarà ancora più importante del giocatore”.

Monica Barbizzi, allenatrice della squadra femminile, afferma: “Lo scudetto lo dobbiamo difendere, è una responsabilità. Partiamo sempre in punta di piedi sapendo che il campionato sarà per noi difficile e lo affrontiamo con lo stesso spirito combattivo”.

Paolo Tamburrini, allenatore Under 20, dichiara: “Siamo pronti per questa nuova avventura. Sono carico dopo la bella stagione con la squadra femminile, sono pronto per guidare i giovani”.

Determinazione, volontà, qualità e cuore: ciò emerge dalla conferenza dell’Happy Car Samb. Sicuramente in campo vedremo, da ogni singolo atleta, il massimo. I rossoblu vogliono ancora stupire e regalare emozioni ai tifosi. Incrociamo le dita e gridiamo tutti insieme “Forza Samb”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.