Secondo appuntamento alla Palazzina Azzurra di “Contatto e Amore”, la serie di incontri proposti dall’Assessorato alla Pace e Pari Opportunità del Comune di San Benedetto del Tronto per offrire alla cittadinanza e ai turisti un’occasione di riflessione su argomenti che mirano a promuovere una sana aggregazione, i valori dell’amore e del rispetto verso il prossimo, l’armonia nelle relazioni per contrastare la violenza e la prevaricazione.

Lunedì 12 luglio, con inizio alle 21, si parlerà di “Violenza tra i minori: origine, rimedi, responsabilità degli adulti”. Ospite della serata sarà Vincenzo Vetere, ex vittima di bullismo. Introdurrà i lavori la parlamentare on. Lucia Albano.

Dopo l’incontro, come da tradizione ci sarà un momento musicale: i “Faber acoustic” proporranno i più grandi successi di Fabrizio De André.

Per partecipare è necessaria la prenotazione chiamando il numero 3496952813. E’ opportuno comunque arrivare in anticipo rispetto all’orario di inizio stabilito. L’incontro si svolgerà anche in caso di maltempo.

