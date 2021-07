GROTTAMMARE – Di seguito una nota dell’associazione Questione Natura, giunta in redazione il 7 luglio.

Abbiamo organizzato un’azione di “clean up” collettiva con l’aiuto dei piccoli dell’associazione Natury guidata da Bianca. Abbiamo liberato dai rifiuti i due parchi a ridosso del confine tra i comuni di Grottammare e San Benedetto del Tronto per rilanciare più forte il messaggio di collaborazione tra i comuni per difendere un’ambiente che appartiene a noi tutti. Durante l’azione di pulizia abbiamo raccolte davvero tante cicche di sigaretta nei parchi, adesso speriamo che grazie a un senso civico condiviso tutti comincino a sensibilizzarsi e a non gettarle più a terra. Sabato 10 nel pomeriggio torneremo a Grottammare con i nostri eventi “Ambientiamoci Insieme di Questione Natura” per ripulire il Belvedere, anche conosciuto come “Il Pinguino”.

