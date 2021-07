ACQUAVIVA PICENA – Torna un gradito classico dell’estate acquavivana, dopo lo stop forzato dello scorso anno causa covid.

Musica dal vivo con grandi sorprese, mercatino di hobbistica e artigianato, street food e molto altro ancora. Tutto pronto per la prima serata di Acquaviva di Mercoledì, iniziativa dedicata alla valorizzazione del centro storico e del meraviglioso borgo di Acquaviva Picena organizzata dall’amministrazione comunale di Acquaviva Picena in collaborazione con l’agenzia Seventeen Eventi di Massimo Croci.

Questa sera, 7 luglio, alle 21.30 la terrazza del dopolavoro di piazza San Nicolò ospiterà Don Rico trio, mentre in via Marziale ci sarà lo spettacolo di Burrattini di Fabiano, fino ad arrivare a piazza del Forte con le musiche del Maestro Marco Sonaglia.

Fisso il “Mercato dell’artigianato e hobbisti” che vede la presenza di artigiani del legno, della pietra, della paglia, vetrai, ceramisti, artisti che dipingono su tessuti e capi di abbigliamento. Il mercatino si terrà presso il centro storico del paese da via Leopardi passando per Piazza San Nicolò, via Marziale fino a Piazza del Forte. Non mancherà lo street food, mentre la chiesa di S.Rocco ospiterà una mostra di pittura con i quadri realizzati dai ragazzi della Caritas.

Si prega di rispettare le distanze onde evitare assembramenti come da Dpcm anti-Covid.

