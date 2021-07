di Lorenzo Ficcadenti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il grande successo delle date di giugno, il tour guidato all’asta del pesce continuerà tutti i martedì alle 4 fino al 10 agosto, mentre l’attività per i più piccoli di questa settimana è già sold out e l’organizzazione ha deciso di aggiungere un ulteriore turno alle 16.30.

L’evento della settimana è “Un mare da vivere”, una visita pensata per conoscere non solo il patrimonio museale ma anche quello diffuso dell’area portuale, godendo infine di un aperitivo vista porto.

• TOUR GUIDATI IN CITTÀ Giovedì Il porto si fa arte dalle 16 alle 19

• DEAR S.E.A. Mercoledì ore 18 Museo Ittico “Augusto Capriotti” Salute e alimentazione, consigli per una corretta balneazione a cura del Dott. Cristiano Colalongo. Ingresso gratuito

Dal Museo della Civiltà Marinara delle Marche presso il molo nord,

proseguendo al molo sud sede del Museo d’Arte sul Mare fino al giardino

Nuttate de Lune.

• PICCOLI INDIANA JONES

Giovedì 8 luglio ore 16.30

Pronti per l’avventura? Non basterà solo scavare e scoprire antichi

reperti, per conquistare il tesoro bisognerà portarli al posto giusto e

ricostruire il grande dolium!

• UN MARE DA VIVERE

Venerdì ore 17