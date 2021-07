di Lorenzo Ficcadenti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con la presentazione di alcune delle più note canzoni e poesie in dialetto ascolano dell’indimenticabile maestro Emidio Cagnucci è ripresa, venerdì 2 luglio, presso la sede di via Lazio 2, l’attività usuale dell’Associazione per i diritti degli anziani Ada di concerto con il Centro ricreativo e di sollievo Bruno Di Odoardo.

E pur nel rispetto delle norme dei distanziamenti e delle protezioni ancora vigenti è stato non a caso un ritorno festoso e divertente agli incontri in presenza, in quanto si voleva altresì celebrare quel ritrovarsi dopo tanti mesi di assenza forzata, così come peraltro ha ben sottolineato Giorgio Fiori nell’introdurre l’appuntamento formativo. La stessa presidente Paola Luzi, nel portare il suo saluto, ha rimarcato le penalizzazioni che hanno vissuto i più durante l’inattività del Centro, illustrando quindi il programma degli incontri previsti per tutti i prossimi venerdì. Ma i protagonisti della serata dedicata al maestro Cagnucci, sono stati i cultori del vernacolo ascolano Maurizio Cacciatori, Giulia Civita e Pino Scarpellini che si sono alternati rispettivamente i primi due, nella declamazione delle poesie e l’altro accompagnandosi con la tastiera nel canto delle più belle e storiche canzoni tra cui “Ascule mia bella”, “Marì Marì” “L’Ascenziò” ed altre ancora, con il coinvolgimento di tutti i presenti in sala, tra cui lo stesso assessore ai servizi sociali del comune di Ascoli, Massimiliano Brugni.

Quest’ultimo in particolare, nel portare il saluto dell’Amministrazione si è particolarmente compiaciuto della lodevole iniziativa dedicata ad un grande personaggio ascolano, complimentandosi altresì con la presidente ADA Paola Luzi, il presidente del Centro Francesco Fabiani e gli altri dirigenti del sodalizio per l’incessante e vivace attività. Le conclusioni della serata sono state tratte dal presidente Fabiani il quale, nel ringraziare soprattutto i protagonisti, ha preannunciato che visto il gradimento dell’iniziativa, il Centro Di Odoardo si farà carico di promuovere altre serate dedicate alla conoscenza del vernacolo Ascolano, allargando magari la presentazione delle innumerevoli opere di Cagnucci anche a quelle di altri noti autori ascolani, tra cui Ippolito Brandozzi ed altri ancora.