SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Autostrada, annunci in arrivo per quanto riguarda il tratto piceno-fermano dell’A14 martoriato dai lavori, dalle code e spesso anche da incidenti.

Il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e l’assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli, insieme ai Prefetti delle Province di Ascoli Piceno e Fermo, hanno incontrato oggi, 6 luglio, i Sindaci dei territori delle due province e i Presidenti delle stesse per una riunione istituzionale che riguarda, ovviamente, l’A14.

L’incontro si è svolto alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto dove, al termine, alle 18,30, è stata indetta conferenza stampa nella quale sono state illustrate le ultime novità.

Francesco Acquaroli afferma: “Dal 9 luglio sospesi i lavori in A14 per tutta l’estate. Obiettivo minimo ma importante e non scontato. La nostra richiesta, è quella dei primi cittadini del Piceno e del Fermano, ad Autostrade per l’Italia è subito un cronoprogramma per l’autunno ed evitare nuovi disagi e soprattutto incidenti. Terza corsia è fondamentale, è un problema di dorsale adriatica, non solo del sud delle Marche. Le infrastrutture sono una delle principali priorità della Giunta regionale che è al lavoro per programmare e progettarne la ripartenza”.

