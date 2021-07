GROTTAMMARE – Ampia e varia la programmazione estiva di “Cinema in giardino” del cinema Margherita di Cupra Marittima. A questo proposito, segnaliamo che il film “Munari” di Lee Isaac Chung è rinviato al 24 luglio alle ore 21,30.

Qui di seguito la programmazione di “Cinema in giardino”, da domani, 7 luglio fino al 3 agosto (la seconda parte sarà disponibile da fine luglio):

Mercoledì 7 luglio – ore 21,30 – I PROFUMI DI MADAME WALBERG di Grégory Magne (FR 2020, 100’)

Giovedì 8 luglio – ore 21,30 – CRUDELIA di Craig Gillespie (USA 2021, 134’)

Venerdì 9 luglio – ore 21,30- THE FATHER di Florian Zeller (GB 2020, 97’)

lunedì 12 luglio – ore 21,30 NOMADLAND di Chloé Zhao (USA 2020, 108’)

Martedì 13 luglio – ore 21,30 – EXTRALISCIO – PUNK DA BALERA di Elisabetta Sgarbi (ITA 2020, 90’)Ingresso unico a 5,50€

giovedì 15 luglio – ore 21,30 – SPIRIT IL RIBELLE di Elaine Bogan, Ennio Torresan (USA 2021, 88’)

venerdì 16 luglio – ore 21,30 – IL CATTIVO POETA di Gianluca Jodice (ITA 2021, 106’)

Domenica 18 luglio – ore 21,30 – LE SORELLE MACALUSO di Emma Dante (ITA 2020, 94’)

Lunedì 19 luglio – ore 21,30 – ESTATE ‘85 di François Ozon (FR 2020, 100’)

Martedì 20 luglio – ore 21,30 – RAFFAELLO – IL GIOVANE PRODIGIO di Massimo Ferrari (ITA 2021, 90’) Ingresso unico a 5,50€

Giovedì 22 luglio – ore 21,30 – 100% LUPO di Alexs Stadermann (USA, 2020, 85’)

Venerdì 23 luglio – ore 21,30 – THE FATHER di Florian Zeller (GB 2020, 97’)

Domenica 25 luglio – ore 21,30 – NOMADLAND di Chloé Zhao (USA 2020, 108’)

Lunedì 26 luglio – ore 21,30 – COSA SARÀ di Francesco Bruni (ITA, 2020, 101’)

Martedì 27 luglio – ore 21,30 – UN ALTRO GIRO di Thomas Vinterberg (DK 2020, 116’)

Mercoledì 28 luglio – ore 21,30 – RIFKIN’S FESTIVAL di Woody Allen (USA 2020, 92’)

Giovedì 29 luglio – ore 21,30 – LASSIE TORNA A CASA di Hanno Olderdissen (GERMANIA, 2020, 100’)

venerdì 30 agosto – ore 21,30 – LA FELICITA’ DEGLI ALTRI di Daniel Cohen (FR 2020, 104’)

Domenica 1° agosto – ore 21,30 – I PREDATORI di Pietro Castelletto (ITA 2020, 109’)

Lunedì 2 AGOSTO – ore 21,30 – DIVANO A TUNISI di Manele Labidi Labbé (TU-FR 2019, 87’)

Martedì 3 agosto – ore 21,30 – BLACK WIDOW di Cate Shortland (USA,2021,133’)

Ricordiamo che le proiezioni avranno luogo a Grottammare, in via Marconi 50. Il costo dei biglietti: intero € 5,50 – ridotto € 4,50 (salvo diversa indicazione). Abbonamenti: € 20 per 5 spettacoli.

Per rispettare le direttive anti-Covid19 è obbligatorio prenotarsi. Quando non diversamente indicato, i film avranno inizio alle ore 21.30. In caso di pioggia, le proiezioni avverranno al cinema Margherita di Cupra Marittima, in via Cavour, 27. Il cambio sede verrà comunicato alle 19:30 sui consueti canali di comunicazione. In caso di pioggia, a spettacolo iniziato, il biglietto non verrà rimborsato.

Per informazioni e prenotazioni: www.cinemaingiardino.it – 0735.778983.

