SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Iniziativa sociale e culturale in Riviera.

Giovedì 8 luglio, con il film di animazione “100% lupo” (la storia di Freddy Lupin, un bambino che, nonostante l’apparenza, è l’erede di una stirpe di lupi mannari), parte la programmazione dell’estate 2021 di “Cinema d’Amare” a San Benedetto, la rassegna di cinema all’aperto che l’amministrazione comunale propone da alcuni anni nell’area adiacente l’ex Gil, sede dell’Università di Camerino, in via Sforza (a pochi passi da lungomare).

Affidata anche quest’anno alla società Niche srl di Morrovalle, che già ha in gestione la stagione di cinema al teatro Concordia, “Cinema d’amare” vuole offrire un’occasione di incontro con la produzione filmica italiana e mondiale grazie ad un calendario di proiezioni che alterna film di vario genere, tutti di recente uscita.

“Il cartellone è stato pensato per offrire ogni sera, fino alla fine di agosto, un film diverso per genere e pubblico di destinazione – dice l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri – in pochi anni ‘Cinema d’amare’ è diventato un appuntamento classico dell’estate sambenedettese. Abbiamo voluto riproporre la sua presenza nel cuore della San Benedetto estiva non solo per dare un ulteriore segnale di ritorno alla normalità, anche se ovviamente nel rispetto dei protocolli di sicurezza, ma anche per ribadire che per la nostra amministrazione l’arte cinematografica è elemento cruciale dell’offerta culturale. Lo abbiamo dimostrato riaprendo alle proiezioni il Concordia, che non a caso oggi chiamiamo ‘Cine Teatro’, lo confermiamo con questa rassegna estiva che ha riportato in città il cinema all’aperto dopo tanti anni di assenza”.

L’ingresso a ciascuna serata costa 6,50 euro, biglietto ridotto a 5 euro per under 12 e over 65. In caso di maltempo gli spettacoli non saranno recuperati. Gli animali d’affezione sono benvenuti.

Il calendario delle proiezioni di luglio è già definito, per gli aggiornamenti seguire la pagina Facebook “Cinema Teatro Concordia”.

Di seguito le proiezioni di luglio

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.