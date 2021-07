Il sindaco: “Abbiamo 8 positivi, due nuclei familiari, sono ospiti di un agriturismo, da soli. Sul sito regionale, mi hanno spiegato, si potrebbero trovare dati non ancora aggiornati”. Alle 10.30 di oggi sul sito, per la cronaca, risultano ancora dieci positivi

MONTEFIORE DELL’ASO – Il 5 luglio, come facciamo ogni lunedì, abbiamo effettuato il consueto report sulla situazione dei contagi da Coronavirus in provincia consultando i dati ufficiali del Servizio Sanità Marche visibile a tutti sul sito della Regione Marche (clicca qui).

Il nostro articolo precedente

A Montefiore dell’Aso, secondo il Servizio Sanità Marche, alle 7 di ieri risultavano dieci positivi e 12 persone in quarantena.

Il sindaco Lucio Porrà, però, smentisce, il Servizio Sanità regionale: “Girano voci che abbiamo 10 positivi e 12 in quarantena. Assolutamente falso. Abbiamo 8 positivi, due nuclei familiari, sono ospiti di un agriturismo, da soli, sono tutti asintomatici, seguiti dai medici della Asur. Queste notizie mi sono state confermate dai responsabili dell’Asur”.

Il primo cittadino conclude: “Sul sito regionale, mi hanno spiegato, si potrebbero trovare dati non ancora aggiornati“.

Per la cronaca, alle 10.30 del 6 luglio, sul sito della Regione Marche (clicca qui) risultano ancora dieci persone positive e undici in quarantena (una in meno rispetto alle 7 del 5 luglio).

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.