CAMPLI – Campli, uno dei borghi più belli d’Italia, sarà in diretta domani, martedì 6 luglio, su Rai 3 all’interno di Agorà Estate.

Le telecamere della trasmissione condotta da Roberto Vicaretti saranno nel territorio farnese per raccontare come il borgo sta affrontando la stagione turistica dell’estate 2021, con particolare riguardo ai progetti di rilancio dell’area montana del territorio farnese, realizzati in collaborazione con il Cai Val Vibrata Monti Gemelli.

Intervengono il Sindaco, Federico Agostinelli, e il Reggente del Cai Val Vibrata Monti Gemelli, Marco Nardi.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.