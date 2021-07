SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pomeriggio abbastanza movimentato quello del 5 luglio.

Sterpaglie in fiamme sulla Salaria a Monteprandone lungo la Salaria, intervento dei Vigili del Fuoco. Pompieri impegnati anche a San Benedetto in via Loreto per una fuga di gas.

Alcuni incidenti sulla costa e un paio di tamponamenti in Superstrada in direzione mare. Sui luoghi del sinistro le Forze dell’Ordine per i rilievi.

E anche l’immancabile traffico in autostrada: sei chilometri di coda, segnalati da Autostrade per l’Italia alle 19.50 odierne, in A14 tra San Benedetto e Pedaso per i noti lavori.

