FERMO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 5 luglio, dalla Questura di Fermo.

Controlli straordinari per la sicurezza dei cittadini e per il contrasto agli assembramenti disposti dal Questore di Fermo anche nel fine settimana appena trascorso.

Equipaggi della Polizia di Stato della Questura e della Polizia Stradale, pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza ed operatori delle Polizie Locali dei comuni del litorale hanno presidiato il territorio per la prevenzione dei reati e per evitare assembramenti spontanei che potrebbero ancora favorire la diffusione dell’epidemia e delle sue varianti.

Posti di controllo su tutte le strade ma soprattutto vigilanza nelle aree della movida, piazze, luoghi di ritrovo, chalet e le zone dei lungomare sono state presidiate senza sosta dalle forze di polizia.

Verifiche puntuali ed identificazioni di persone, controlli sui veicoli ma in particolare attività di sensibilizzazione dei gestori delle attività economiche al rispetto delle regole; sotto questo aspetto sono stati più di 80 gli esercizi pubblici interessati dall’attività delle forze di polizia.

Circa 150 le persone identificate e poco più di 40 i veicoli sottoposti ad accertamenti amministrativi; nei confronti dei conducenti di questi sono state elevate 16 sanzioni per la violazione delle disposizioni del codice della strada sia per la mancanza di documentazione obbligatoria al seguito che per i “soliti” comportamenti relativi al mancato uso delle cinture di sicurezza, per la guida con il cellulare in mano, per la patente scaduta, ed alcuni fermi amministrativi dei mezzi.

Ed è ancora continuata l’attività di “pulizia” dei veicoli scoperti della assicurazione obbligatoria: sono state quattro le autovetture nei confronti delle quali è stata riscontrata la violazione dell’art.193 del Codice della strada e che, come conseguenza, sono state caricate sui carri attrezzi ed affidate alle officine autorizzate della zona mentre i conducenti, ed i passeggeri, sono rimasti appiedati con un sostanzioso verbale da pagare.

Controlli anche questa volta ad ampio raggio che hanno vigilato anche sulle manifestazioni estive organizzate dai Comuni del litorale per la sicurezza dei partecipanti, dei loro beni e per il contrasto alla diffusione del virus purtroppo ancora presente e pericoloso sul nostro territorio.

Sotto il profilo dell’attività delle Volanti della Questura, costantemente presenti per il presidio del territorio e gli interventi su segnalazione dei cittadini, anche il fine settimana ha comportato numerose attività connesse a liti tra familiari, allarmi su auto, appartamenti e attività commerciali, assembramenti spontanei e incidenti stradali, per fortuna di lieve entità.

Due sono stati gli interventi di maggior rilievo che hanno determinato un’intensa attività di polizia giudiziaria, in parte ancora in corso.

Il primo riguarda la violenta lite avvenuta in pieno centro cittadino a Porto San Giorgio nella quale sono rimasti coinvolti, in un appartamento, due persone un giovane africano circa ventenne e un uomo esteuropeo quasi cinquantenne.

Per futili motivi e certamente per l’abuso di alcool, nel corso di un animato alterco i due soggetti si sono affrontati con colli di bottiglie di vetro e nello scontro l’uomo ha riportato alcune profonde ferite da taglio sulle braccia e sul tronco per le quali è stato trasportato con urgenza presso il locale nosocomio dove i sanitari hanno proceduto alla sutura delle lesioni. Anche il giovane africano è stato medicato per alcune ferite riportate durante lo scontro fisico con i cocci di vetro.

La pronta segnalazione dei vicini che avevano sentito rumori e urla provenire dall’alloggio e l’immediato intervento della Volante della Polizia di Stato e di un equipaggio del Radiomobile dell’Arma dei Carabinieri hanno consentito di evitare più gravi conseguenze ulteriori.

Dopo i primi accertamenti, la Polizia Scientifica ha proceduto ad effettuare i rilievi tecnici sulla scena del delitto, nel corso della quale gli operatori della Polizia di Stato hanno rinvenuto anche una dose di un grammo di hashish che è stata sequestrata, come anche l’appartamento nel quale è avvenuto lo scontro.

Il responsabile del violento ferimento è stato accompagnato in Questura e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate.

Il secondo riguarda l’incendio di una autovettura di recente immatricolazione avvenuto nelle prime ore di ieri in Via Faleria a Porto Sant’Elpidio.

Il veicolo parcheggiato regolarmente da alcuni giorni nei pressi dell’abitazione della proprietaria poco prima delle 5 del mattino è stato completamente distrutto dal fuoco determinando il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco fermani anche per evitare che l’incendio si propagasse sulle auto vicine.

La dinamica dell’evento, quasi certamente di origine dolosa, che ha necessitato l’arrivo a sirene spiegate della Volante della Questura e di un equipaggio dell’Arma dei Carabinieri e quindi l’identificazione dell’autore dell’atto criminale sono al vaglio degli operatori della Squadra Mobile con i colleghi della Volante e della Polizia Scientifica che hanno raccolto sul posto ogni utile elemento per poter incastrare l’incendiario.

