MODENA – Un’esperienza unica che ha regalato forti emozioni. Si conclude con queste sensazioni e con la consapevolezza di aver giocato alla pari contro avversarie di grande caratura, la partecipazione della Vpm Volley Angels Project alle finali interregionali Under 17 femminili disputatesi a Modena.

Le rossoblù hanno onorato il nome delle Marche, giocando a viso aperto contro la Pro Victoria Milano (formazione giovanile della Vero Volley Monza) e sfiorando la vittoria al tie-break contro la Moma Anderlini Modena, squadra blasonata che sovrastava di parecchi centimetri le tenaci ragazze allenate dallo staff di Volley Angels Project.

Sono state due partite vibranti, ricche di colpi di scena con le milanesi che avevano bisogno dei vantaggi per vincere il set decisivo e le padrone di casa che, dopo essersi fatte rimontare due set da Maracchione e compagne, l’hanno spuntata solo sul filo di lana in una gara dalle molteplici emozioni.

“Ringrazio queste ragazze – ha detto il presidente Sandro Benigni – per le tante bellissime emozioni che ci hanno fatto vivere in questa stagione appassionante. Grazie a loro abbiamo conquistato i titoli di campioni territoriali e campioni regionali, onorando il nome delle Marche in finale, un nome che nella pallavolo ha un peso importante. Non è finita qui, però, perchè queste ragazze rappresentano il futuro della nostra società e sono convinto che sapranno regalarci tante altre soddisfazioni”.

