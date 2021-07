Forze dell’Ordine in azione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Controlli in Riviera nel fine settimana da poco passato.

In azione carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia e Municipale a San Benedetto.

Una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza alcolica e un locale sul lungomare multato per assembramenti.

Varie sanzioni anche per le note “soste selvagge”.

