ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 4 luglio, dalla Questura di Ascoli Piceno.

Il Prefetto di Ascoli Piceno, nei giorni scorsi, ha fatto una visita ufficiale presso il Comando della Polizia Stradale Picena.

Accolta in sede dal Dirigente la Sezione, Vice Questore Luca Iobbi, l’Autorità Prefettizia, da poco insediatasi, ha avuto modo di incontrare gli operatori e di visitare gli Uffici nei quali è strutturata l’unità organizzativa della Polizia Stradale sul territorio, la quale, oltre alla Sezione di Ascoli Piceno, consta anche di un reparto distaccato a San Benedetto del Tronto.

La visita ufficiale è stata anche occasione per un “briefing” orientato ai temi connessi alla sicurezza stradale, alla presenza, unitamente a S.E. il Prefetto, del Questore di Ascoli Piceno, Alessio Cesareo.

Nel corso di tale incontro il Comandante Iobbi ha illustrato il piano operativo adottato per la stagione estiva, caratterizzata, come tristemente d’attualità in questi giorni, da forti criticità riscontrabili sia nell’ambito della viabilità autostradale che, conseguentemente, in quella locale.

Nell’ambito dei servizi disposti, ed in particolare nelle giornate più intense dal punto di vista degli spostamenti, è stata prevista, in aggiunta alla ordinarie presenza nell’ambito dell’autostrada A14 e del Raccordo “Ascoli-Mare”, l’adozione di pattuglie aggiuntive moto-montate in servizio sulla tratta della Statale 16, ossia la direttrice che maggiormente assorbe il flusso del traffico veicolare in caso di chiusure o rallentamenti della grande viabilità autostradale.

Tali pattuglie, a bordo delle nuove Bmw “R 1200 Rt”, avranno il compito di fluidificare gli ingorghi che prevedibilmente potranno occorrere, nonché di portare soccorso in caso di incidenti in maniera più veloce ed agile rispetto alle autovetture che ordinariamente svolgono servizio di vigilanza stradale.

