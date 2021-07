COLONNELLA – Francesco De Simone, 27 anni di Foligno, ha vinto la prima selezione regionale Abruzzo del concorso di bellezza maschile Mister Italia (curato da Letizia Soccio, esclusivista per Marche e Abruzzo), svoltasi all’osteria-ristorante Cento Lire di Colonnella.

De Simone ha preceduto nell’ordine Davide Mattei, romano di 26 anni, “Mister Eleganza”, Carlo Lo Bello di Matelica, 28 anni, “Boy Italia”, Stefano Bompadre, civitanovese di 24 anni, “Mister Cinema”, mentre per il quinto e per il sesto posto ci sono stati due ex-aequo.

Nel primo caso con Danilo Di Carlo, 24 anni di Pescara e Samuele Galloni, 19 anni di Spoltore che si sono divisi la fascia di Mister Fitness, mentre per la posizione numero sei sono stati Alessio Damiani, 19 anni, di Martinsicuro e Alessio Brugnola, 22 anni, di San Severino Marche a condividere la fascia di Mister Millennial. La giuria era presieduta dalla direttrice del quotidiano “La Discussione” Angelica Bianco e composta dal sindaco di Civitella del Tronto Cristina Di Pietro, dalla pluricampionessa del mondo di pattinaggio Debora Sbei, dall’assessore del comune di Ascoli Monica Vallesi e da Antonetta Di Pietro e da Letizia Rossi.

I concorrenti hanno effettuato tre uscite sull’elegante bordo piscina del rinomato locale colonnellese: una in abito elegante, una in tenuta casual e l’ultima in costume da bagno. Hanno preso parte alla selezione anche David Mallio, Francesco Rizzello, Richard Suffer, Simone Torosantucci, Leonardo Lo Vecchio, Mattia Pica, Luca Santuari e Alex Rasetta.

