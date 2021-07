SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito della rassegna letteraria “Incontri con l’Autore 40^ edizione estate”, organizzata dall’associazione I Luoghi della Scrittura e dalla Libreria Libri ed Eventi, a cura di Mimmo Minuto, con il Patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione Comunale e della Regione Marche, sabato 3 luglio, alle ore 21:30, presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, Chiara Francini presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Il cielo stellato fa le fusa” (Rizzoli). Dialogherà con l’autrice Luigina Pezzoli.

Chiara Francini è nata a Firenze ed è cresciuta a Campi Bisenzio. Scrittrice e attrice di teatro e di cinema, collabora con “La Stampa” come editorialista. Prima di “Il cielo stellato fa le fusa” per Rizzoli ha pubblicato i romanzi bestseller “Non parlare con la bocca piena” (2017) e “Mia madre non lo deve sapere” (2018).

“Il cielo stellato fa le fusa” si ispira al “Decameron” di Boccaccio: quattro ragazze e quattro ragazzi, provenienti ciascuno da un mondo diverso, restano rinchiusi in una villa sontuosa a Fiesole, Villa Peyron al Bosco di Fontelucente, una dimora profumata di fiori, caffellatte e bucati, in cui si deve svolgere un convegno prelibato che parla di cibo e cultura. I partecipanti, golosi di bellezza e d’arte saranno, però, costretti a una clausura involontaria, in compagnia della governante Lauretta e di un gatto. Un perimetro stretto, anche se straordinario dove, sconosciuti gli uni agli altri e, in fondo anche a se stessi, si metteranno a raccontare novelle.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria via WhatsApp/SMS al 371 4264970 oppure via mail a: iluoghidellascrittura.mm@gmail.com (indicando nome cognome, numero telefonico e se ci sono dei congiunti).

Si consiglia l’uso della mascherina e di venire mezz’ora prima per rendere l’accoglienza più agevole e poter cominciare l’evento in orario.

Per informazioni: 366 4349288.

