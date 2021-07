GROTTAMMARE – Di seguito una nota, giunta in redazione il 2 luglio, dall’associazione Questione Natura.

Siamo tornati nella “Perla dell’Adriatico” per liberare dai rifiuti la pista ciclabile che collega Grottammare a Cupra Marittima. Abbiamo pulito il sentiero, il prato e gli scogli.

Il materiale raccolto è di diverso genere: vecchie passerelle verdi per raggiungere gli ombrelloni in spiaggia (incastrate tra gli scogli);fili di ferro arrugginiti; blocchi di cemento; kit da pesca; utensile non identificato, il cerchione di un’auto; cicche di sigarette ovunque, plastica usa e getta di ogni genere, una boa gigante, 25 protezioni individuali anti Covid e 6 sacchi di rifiuti di vario genere.