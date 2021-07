CUPRA MARITTIMA – Di seguito una nota diffusa il 3 luglio dal Comune di Cupra Marittima e dal sindaco Alessio Piersimoni.

In merito alla questione dell’acqua torbida che da un paio di giorni a momenti alterni sta uscendo dai rubinetti delle abitazioni di Via Sacconi (così come segnalatomi anche dal presidente di quartiere), sono in contatto con la Ciip che sta verificando le cause; da una prima analisi il fenomeno sembrerebbe comunque dovuto agli sbalzi di pressione nella condotta in seguito all’aumento delle utenze collegate.

