SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa diffusa il 3 luglio dall’As Sambenedettese.

Quella della Sambenedettese è una storia di gloriose rinascite. Tante anime, che non hanno mai perso l’identità. Il nuovo stemma dell’A.S. Sambenedettese è fortemente ispirato alle radici della squadra: il Torrione, col suo orologio fermo alle 19 e 23, le strisce rosse e blu, colori di questa gloriosa squadra e della città che rappresenta. I simboli della Sambenedettese restano al centro, preservando il legame con la nostra storia, i nostri tifosi, la nostra città. Il nuovo stemma si presenta come una rivisitazione di due stemmi storici: il primo in uso dal 1969 al 1973, l’altro dal 1980 al 1983. Un ritorno alla tradizione, con uno sguardo pieno di orgoglio rivolto verso il futuro: il nostro centenario. Avanti Samb, avanti rossoblù.

