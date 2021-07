All’interno del cartellone “L’estate della città 2021”, l’associazione policulturale Artistic Picenum con “Dialetti D’estate” porta in scena il folklore locale. Appuntamento sabato 10 Luglio alle 21 all’Arena Papa Sisto V di Grottammare nel borgo antico

GROTTAMMARE – Sabato 10 Luglio, alle ore 21, nello splendido scenario dell’Arena Papa Sisto V di Grottammare nel borgo antico, andrà in scena il primo appuntamento live della neo associazione policulturale Artistic Picenum: lo spettacolo “Dialetti D’estate”, un omaggio al folklore locale nella giornata del Patrono San Paterniano.

Protagonista la compagnia dialettale “La Quinta Dimensione”, con il pluripremiato spettacolo teatrale in due atti “L’ appartamentu Novu”, diretto dal vulcanico regista Lorenzo Roscioli. Un must per gli amanti del vernacolo e della recitazione brillante del Piceno.

Omaggio alla musica grazie alla partecipazione dei Menestrelli; il duo, composto da Tonino Cameli ed Ermanna Zarroli, proporrà il meglio del loro repertorio musicale, con omaggi alla bellezza delle tradizioni della nostra amata terra.

Una particolarità; durante la loro performance si esibirà l’ affermata maestra di danza Cristina Orsini, al fine di proporre una contaminazione inedita tra mondo coreografico e canzone di folklore.

Alla serata condotta dalla nota speaker radiofonica ed attrice Angelica Marcantoni, interverrà Miss Marche Lea Calvaresi, grottammarese doc.

L’ associazione Artistic Picenum a pochi giorni dal debutto in presenza, esprime profonda soddisfazione per l’ evento:

“Ringraziamo innanzitutto l’amministrazione comunale grottammarese per l’ opportunità concessaci. Per noi è un profondo onore poter donare il nostro contributo unito al nostro innato entusiasmo, all’ interno del prezioso cartellone L’ estate della Città 2021.

Dopo svariato tempo torna in scena il teatro amatoriale; abbiamo realizzato in questi mesi innumerevoli produzioni digitali da remoto ma eravamo impazienti di poterci presentare ufficialmente alla città, face to face. Vi aspettiamo numerosi e ricordiamo la prenotazione obbligatoria e gratuita tramite la piattaforma Eventbrite, a partire dalle ore 8 di sabato 3 Luglio.”

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso Il teatro delle Energie di Grottammare.

Per ulteriori Info : 3475406630; email artisticpicenum@yahoo.com e pagine social associative facebook, linkedin, instagram.

