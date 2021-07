Gli eventi si svolgeranno in diverse “piazze” della città, in particolare quella del Parco Archeologico Naturalistico Civita a partire dal 13 luglio

CUPRA MARITTIMA – Quest’anno, nell’occasione degli eventi estivi, l’Amministrazione Comunale di Cupra Marittima ha deciso di investire molto nella formazione culturale delle persone, intesa come condivisione di immaginari, di sguardi su micro e macrocosmo, intrecci di storie collettive e destini individuali. Rifletteremo sul passaggio, mai indolore, tra tradizione e modernità, culture originarie e miti del progresso. La rappresentazione di sé e dell’altro; nonché l’intreccio fra memorie consolidate e identità mutanti.

Ciò che si andrà a realizzare è una ars legendi, un percorso fatto di racconti e confessioni. È CU.P.R.A. Dentro e Fuori le Mura. La forma sarà quella della convivialità di un colloquio, una ospitalità mediterranea fonte di conoscenza, ancorché abitata da silenzi, ombre e resistenze. Lasciando spazio a quel misterioso movimento per cui l’occasione si trasforma in affinità, l’incontro in affezione: il momento di riflessione si brucia nella poesia.

Sentirsi a casa e ritrovarsi dentro un racconto, un ragionamento o una testimonianza possono generare aperture inaspettate nella sensibilità di chiunque, nonché offrire parole e senso ai sentimenti più intimi. Possono contribuire a far nascere l’adesione a una comunità culturale, offrendo la possibilità di non sentirsi soli al mondo. Con la consapevolezza che ciò che troppo spesso manca sono le parole e cioè un linguaggio capace di dare orizzonti vasti al pensare se stessi e il mondo, se stessi nel mondo.

Uno spazio particolare verrà riservato alla celebrazione di Dante, in occasione del settimo centenario dalla morte.

Il tutto avrà come prerogativa essenziale il “divertirsi pensando” ovvero il “pensare divertendosi”, che è metodo privilegiato per una formazione culturale solida e feconda.

Gli eventi si svolgeranno in diverse “piazze” della città, in particolare quella del Parco Archeologico Naturalistico Civita, il quale mostra chiaramente, contro ogni apparenza, che i luoghi del passato non muoiono, e vivono ancora per secoli, e millenni, nella memoria tramandata, in un movimento culturale di continua riconquista.

Da ultimo, ci piace sottolineare l’avvio di una stretta collaborazione tra le nostre due importanti manifestazioni: “Cu.p.r.a. Dentro e Fuori le Mura” e “Cupra Musica Festival”.

