GROTTAMMARE – Tornano le attività di soccorso con attenzione sia alla popolazione residente che a quella turistica della zona balneare.

I volontari della Misericordia di Grottammare confermano la consueta attività dell’ambulanza aggiuntiva presso il servizio di guardia medica turistica di Piazza Kursaal a Grottammare. In questa location, i volontari della Misericordia supporteranno la stessa guardia medica turistica nei momenti di assenza del medico con piccole medicazioni, misurazione dei parametri vitali e informazioni utili al turista.

La Misericordia conferma anche nei weekend di luglio e di agosto il presidio di cardioprotezione della spiaggia, degli hotel e del lungomare della Perla dell’Adriatico mediante il progetto SPEEDY DAE, il Quad con il soccorritore di livello avanzato munito di defibrillatore semiautomatico, bombola di ossigeno e zaino di soccorso attrezzato.

È stato confermato sempre nei weekend di luglio e agosto SUMMER HEALTH CONTROL, la misurazione dei parametri vitali come pressione arteriosa, frequenza cardiaca e ossigenazione del sangue ai bagnanti e ai clienti degli hotel che si convenzioneranno con la Misericordia di Grottammare per questo servizio.

Per SUMMER HEALTH CONTROL i concessionari di spiaggia e gli albergatori di Grottammare devono recarsi presso la sede della Misericordia in via Fratelli Rosselli 45 a Grottammare, previo appuntamento preliminare telefonico al cell. 329-3051962, per la firma di un documento di richiesta del servizio che comprende anche dichiarazioni di attenzione logistica di contrasto al Covid-19.

