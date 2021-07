SAN BENEDETTO DEL TRONTO . Proseguono i lavori di realizzazione dell’impianto di videosorveglianza in Riviera.

Lunedì 5 luglio per il tempo necessario alle lavorazioni da effettuare, sarà in vigore il divieto di transito veicolare in direzione di marcia nord-sud in via Pasubio a Porto d’Ascoli nel tratto di strada compreso tra l’ingresso del centro commerciale Porto Grande e la rotatoria Boito.

Martedì 6 luglio sarà invece istituito il senso unico alternato tramite movieri in Contrada San Giovanni, nel tratto di strada localizzato ad ovest del sottovia autostradale in prossimità dell’accesso dell’area di servizio.

Sempre martedì verrà interdetto il transito pedonale sul marciapiede, lato ovest, di via del Cacciatore all’intersezione con via Martiri di Marzabotto.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.