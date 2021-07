Nell’ambito del format BorGO!, ideato dall’amministrazione comunale, sabato 3 luglio a Campli è in programma la “Notte dei Musei”, con l’apertura straordinaria dei musei fino alle ore 23

CAMPLI – Sabato 3 luglio, a Campli, è in programma la seconda serata di borGO!, format ideato dall’amministrazione comunale per la promozione turistica del borgo farnese, uno dei più belli d’Italia. Tema della serata sarà la “Notte dei Musei”, in occasione della 17^ Notte Europea dei Musei.

Per l’occasione, il Museo Nazionale Archeologico di Campli, rinvenuto presso l’Area Archeologica della Necropoli di Campovalano e l’unico Museo Nazionale della Provincia di Teramo, sarà aperto al pubblico dalle 8:30 alle 19:30 e, in via straordinaria, dalle 20 alle 23 con l’ingresso al costo simbolico di 1€. Alle 21:30, presso la sede del Museo, avrà luogo anche il concerto di chitarra di Luigi Di nanna, allievo del Conservatorio G. Braga di Teramo.

Lo stesso giorno, sempre in via straordinaria, saranno aperti fino alle 23 anche la Scala Santa, la Cattedrale di Santa Maria in Platea e la Casa del Medico e si potrà godere di musica dal vivo con Pino Blonna show in Piazza Vittorio Emanuele II.

A chi avrà prenotato una cena o un aperitivo per la serata di sabato in uno dei bar o ristoranti del centro storico, l’ufficio turistico di Campli offrirà una visita guidata gratuita per conoscere i principali monumenti del borgo.

Si può prenotare la cena o l’aperitivo al seguente link: https://borgocampli.it/borgo-03-luglio-2021/



Per prenotare la visita guidata si deve contattare l’ufficio turistico al numero: 0861 5601207.

Per ulteriori informazioni: 0861 739021 – info@goonitalia.it

