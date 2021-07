Il sindaco Gianfilippo Michetti, interpellato da Riviera Oggi, afferma: “Assurdo creare un disservizio grave per pochi spiccioli. Se fossero persone in difficoltà contattassero il Comune, avrebbero da noi un aiuto concreto”

CARASSAI – Episodio spiacevole nell’entroterra nella notte tra il primo e 2 luglio.

Ignoti hanno scassinato la casetta dell’acqua a Carassai. Bottino davvero magro ma ingenti i danni alla struttura.

Il sindaco Gianfilippo Michetti, interpellato da Riviera Oggi, afferma: “La casetta dell’acqua si trova vicino a Bambinopoli e al giardino comunale, non sono riusciti ad aprire lo sportello ma l’hanno messa fuori uso, sentendo il proprietario/gestore che passa spesso a raccogliere l’incasso potevano al massimo esserci 10/15 euro, sono venuti i carabinieri a fare il sopralluogo, il danno è ben maggiore dell’eventuale bottino ammesso che siano riusciti a prelevare le monetine”.

Il primo cittadino aggiunge: “Causare un danno di qualche centinaio di euro ed un disservizio che può durare giorni per un bottino di pochi euro è assurdo, a quel punto venissero in Comune e me lo chiedessero, mi attiverei personalmente per fargli la spesa e aiutare chi è in difficoltà”.

