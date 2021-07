MARTINSICURO – “Beach Covid Free. La Asl di Teramo avvia una nuova fase della campagna vaccinale in provincia”.

Così il sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, in una nota diffusa il 2 luglio: “Sabato 3 luglio, presso il Lungomare Europa (Rotonda Las Palmas), dalle ore 17.30 alle ore 22.30, un camper attrezzato sarà nel nostro Comune per consentire alla popolazione di sottoporsi a vaccino e a tampone”.

Un’iniziativa, quella del “camper in spiaggia”, che vuol raggiungere tutti coloro che non si sono vaccinati (dall’età di 12 anni in poi) e magari coloro che, per motivi di lavoro, hanno difficoltà ad effettuare il richiamo della seconda dose, andando fuori dal Comune nella stessa giornata.

“La possibilità di sottoporsi a tampone, inoltre, è volta a dare l’opportunità alle persone di fare un’azione di prevenzione, utile per sé stesse e per gli altri” conclude Vagnoni.