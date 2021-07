di Lucia Franca Rozzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Presentato il progetto “Sailing for blue life” , a San Benedetto per una tappa di due giorni. Presenti la biologa marina Carlotta Santolini e lo skipper Francesco Bellisanti, che effettueranno un’intervista ai pescatori locali per svolgere un tracciamento della fauna marina locale e sugli eventuali cambiamenti delle popolazioni ittiche nel tempo, oltre a parlare della cattura accidentale delle tartarughe marine, che si ritrovano intrappolate tra le reti.

Il progetto “Sailing for blue life” di turismo sostenibile è autofinanziato, tramite le quote degli stessi partecipati, in collaborazione con Aganoor asp, Fondazione Cetacea ONLUS, Una vela per, AICS travel, e Parole Diverse APS. Le barche a vela percorreranno il mareAdriatico, Ionico e Mediterraneo, da giugno fino a metà settembre, fermandosi nelle riserve marine e visitando i centri di recupero delle tartarughe e le riserve naturali. Sarà possibile partecipare ad una settimana al costo di 600 euro, con un sovrapprezzo di 100 euro per il mese di agosto, pasti ed altre spese escluse.