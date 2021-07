SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 2 luglio alle ore 18:30 presso lo Chalet KonTiki di San Benedetto del Tronto si terrà il primo degli incontri del Festival Letterario “Riviera delle Palme” organizzato dall’Associazione “Omnibus Omnes”, con Patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto e del Comune di Acquaviva Picena. Ad aprire il festival un evento in tandem: le scrittrici Antonella Roncarolo e Benedetta Trevisani racconteranno le storie e i personaggi dei loro ultimi romanzi pubblicati, rispettivamente “Brest. Resistenza e canti di libertà nella Polonia in fiamme” di Infinito Edizioni e “Giuseppe nei tempi del mare” di Manni Edizioni.

“Da tempo volevo condividere con Benedetta un momento di riflessione sulla storia degli uomini e delle donne che hanno costruito la storia e la memoria del nostro territorio, per comprendere il presente”, dichiara la Roncarolo, “e la Omnibus Omnes ha accettato con entusiasmo la proposta”.

La storia di Giuseppe nel romanzo della Trevisani è una storia che si svolge sul mare, anzi, su tanti mari sui quali si gioca il destino degli uomini, mentre Vida e Janusz, protagonisti del romanzo della Roncarolo, sono due giovani polacchi innamorati che inseguiranno l’amore e le loro ideologie attraverso l’Europa, negli anni della seconda guerra mondiale, della guerra fredda, della caduta del muro di Berlino in quello che lo storico Eric Hobsbawm chiamò il secolo breve. Le letture saranno a cura di Carla Civardi. Per prenotare in base alle normative anticovid occorre inviare nome cognome e numero di telefono via email a info@omnibusomnes.org o via whatsapp al 3356126630.

