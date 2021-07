SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 4 luglio, alle ore 21.30, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, avrà luogo la presentazione del libro “La casa capovolta” di Elisabetta Pierini, edito da Hacca edizioni. L’evento è organizzato dalla libreria Nave Cervo di San Benedetto del Tronto in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Dialogherà con l’autrice lo scrittore Matteo Trevisani.

Le vicende del libro si svolgono in un moderno e anonimo sobborgo residenziale, dove vive la piccola Eva, bambina “difficile” e disadattata, ma intelligentissima e dotata di una sorta di interruttore mentale in grado di trasportarla in una dimensione fantastica, che è evasione dal mondo e sua trasposizione nel linguaggio della fiaba: una dimensione in cui le bambole parlano e le figure immaginarie convivono con quelle reali su un piano di assoluta parità. Così, la profonda solitudine di Eva, trascurata da un padre assente e da una madre malata di nervi, si trasforma in un fitto dialogo con ombre ora amiche, ora minacciose, la cui presenza costituisce l’unico antidoto a quel senso di vuoto che grava su di lei e su tutti gli abitanti del quartiere.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo mail: navecervo@gmail.com

