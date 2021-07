MASSIGNANO – Intervento dei pompieri nella tarda mattinata del primo luglio.

Poco dopo le 12.30 Vigili del Fuoco a Massignano per sterpaglie in fiamme.

Pompieri sul posto per lo spegnimento del rogo e la successiva messa in sicurezza.

AGGIORNAMENTO Incendio che si è propagato anche verso Campofilone. Canadair in azione.

I Vigili del Fuoco stanno intervenendo dalle ore 13 circa in località Tre Camini nel Comune di Campofilone per un incendio bosco che sta interessando circa 7 ettari di vegetazione. Al momento sono sul posto squadre provenienti da Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Fermo con tre autobotti e tre mezzi 4×4 coadiuvati da un Canadair dei Vigili del fuoco e dall’elicottero della Regione Marche. Intervento ancora in atto. Non si segnalano danni persone.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.