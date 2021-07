GROTTAMMARE – Una buona affluenza di pubblico ha accolto l’anteprima di giugno di “Fatto a mano, il Mercatino De Le Grotte” martedì scorso a Grottammare. La manifestazione dedicata ai manufatti, di natura artigianale o prodotti “faidate”, animerà il centro cittadino tutti i martedì di luglio e agosto.

Da qualche anno, il “Mercatino De Le Grotte” è realizzato direttamente dal Comune, come ricorda l’assessore alle Attività produttive e Politiche turistiche, Lorenzo Rossi: “Siamo giunti alla settima edizione di “Fatto a mano” e per me e l’ufficio Commercio è una grande soddisfazione registrare come, nonostante le difficoltà imposte dal Covid, la scommessa della gestione diretta da parte del Comune, anziché appaltata a un privato, è stata vinta. Maggiore qualità all’insegna del fatto a mano, tariffe mediamente più basse per gli operatori e maggiori incassi per il municipio, minore impatto dei mezzi di scarico sui parcheggi. Anche quest’anno, gli spazi saranno un po’ dilatati per garantire il distanziamento”.

Al mercatino estivo 2021 sono stati ammessi 56 espositori, su 75 posti banditi a maggio, riservati esclusivamente a tre categorie di soggetti – hobbisti, creativi e artigiani del settore non alimentare – regolarmente muniti di tesserino regionale, per le prime due classi, o di iscrizione ai registri del commercio su aree pubbliche.

L’esposizione si svolge su Corso Mazzini e sul Lungomare della Repubblica a partire dal tardo pomeriggio di ogni martedì, per un totale di 10 appuntamenti, fino al 31 agosto.

