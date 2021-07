FERMO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il primo luglio, dalla Questura di Fermo.

Dopo il primo divieto di stazionamento e di accesso negli esercizi pubblici di ristorazione, di somministrazione di bevande, pasticcerie, gelaterie, bar e similari, locali da ballo, sale giochi, stabilimenti balneari e strutture similari irrogato pochi giorni fa dal Questore della provincia di Fermo nei confronti di un giovane responsabile di molteplici reati contro il patrimonio, commessi con violenza sulle cose e sulle persone sul litorale fermano ai danni di esercizi pubblici, chalet, bar ristoranti e negozi, nella giornata di ieri gli operatori della Divisione Anticrimine della Questura hanno sottoposto alla stessa misura di prevenzione un altro soggetto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica e la serenità dei gestori delle attività commerciali e dei cittadini che le frequentano.

In questo caso il destinatario della misura è un giovane esteuropeo, poco più che ventenne, il quale già prima della maggiore età si è reso autore di numerosi reati contro la persona ed il patrimonio. Furti, rapine, estorsioni, aggressioni e minacce sono i principali delitti commessi dal soggetto, molti dei quali ai danni di esercenti attività economiche, delle loro proprietà, nei confronti di clienti di quelle attività e delle autovetture parcheggiate nei pressi degli esercizi pubblici e aperti al pubblico tra i quali supermercati, negozi di generi alimentari e bar.

Una carriera criminale intensa costellata, in pochissimi anni, da azioni violente e minacciose che hanno causato per i cittadini un concreto stato di pericolo, reale oltre che percepito, alla quale il Questore, con l’emissione della misura di prevenzione del divieto, per due anni, di accesso e di stazionamento presso le attività commerciali ha deciso interrompere.

Le attività interdette al soggetto sono tutte quelle di Fermo e Porto San Giorgio, Comuni nei quali il delinquente seriale ha più volte colpito.

La violazione della misura comporta il deferimento all’Autorità Giudiziaria e la pena prevista è della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8 mila a 20 mila euro.

