GIULIANOVA – Si è conclusa la 52^ Charter Night del Lions Club Giulianova, evento cui hanno partecipato, oltre al presidente del Club Maurizio Vaccarili, la governatrice del Distretto 108A Italy Francesca Romana Vagnoni, il past president del consiglio dei Governatori Luigi Tarricone, il past governatore Tommaso Dragani, il secondo vice governatore Francesca Ramicone e il vicesindaco di Giulianova Lidia Albani.

Nel corso della cerimonia, che ha visto l’ingresso dei tre nuovi soci Pierluigi Tarquini, Graziella Napolitano e Marilena Andreani, il presidente Vaccarili ha ricordato alcune importanti opere svolte dal Club, come il convegno sul cyber bullismo, la donazione al Comune di Giulianova di una panchina Rossa per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una donazione riguardante il percorso Cani Allerta nel Diabete e a favore dell’associazione Qua La Zampa per la lotta al randagismo e la realizzazione di un video-intervista sui vantaggi del vaccino.

È stata, inoltre, consegnata a Giulio Mosca e a Vinicio Sabatini la “Melvin Jones”, prestigiosa onorificenza Lions che viene riconosciuta a coloro che si sono distinti per particolare generosità e disponibilità. La serata si è poi conclusa con il passaggio dell’incarico di nuovo presidente del Lions Club Giulianova a Liana Settepanelli.

