AGGIORNAMENTO ORE 19

Prosegue il calo dei ricoverati per Covid negli ospedali delle Marche, arrivati a 15, ‐5 su ieri. Diminuiscono i pazienti in terapia intensiva (3, ‐1), quelli in semi intensiva (3, ‐3) e quelli in reparti non intensivi (9, ‐1). Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione Marche nelle ultime 24 ore ci sono stati anche due dimessi. Restano covid free i pronto soccorso degli ospedali marchigiani, mentre sono 56 gli ospiti di strutture territoriali. I positivi alla data di oggi sono 1.283, di cui 1.268.in isolamento domiciliare.

Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 1.353 (di cui 268 con sintomi, 24 operatori sanitari). I dimessi/guariti dall’inizio della pandemia salgono a 99.367.

AGGIORNAMENTO ORE 15.30

Un decesso nelle Marche nelle ultime 24 ore: una 79enne di Filottrano a Civitanova.

AGGIORNAMENTO ORE 9.30

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1962 tamponi: 988 nel percorso nuove diagnosi (di cui 318 screening con percorso Antigenico) e 974 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 4,7%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 46 (7 nella provincia di Macerata, 4 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro-Urbino, 4 nella provincia di Fermo, 27 nella provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (6 casi rilevati), contatti in setting domestico (10 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (21 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 6 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico.

Nel percorso Screening un totale di 318 test antigenici effettuati e 2 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%.

E’ legata ad un cluster di 16 persone, contagiate durante una festa in uno stabilimento balenare di San Benedetto del Tronto l’impennata di casi positivi, arrivati a 46 nell’ultima giornata nelle Marche. “L’aumento per ora è circoscritto alla provincia di Ascoli Piceno, dove sono stati registrati 27 casi – dice all’Ansa il direttore dell’Osservatorio Epidemiologico regionale Marco Pompili -, mentre nelle altre province l’incidenza è rimasta la stessa. Da ieri abbiamo notato un ‘rimbalzo’ di contagi in quella provincia. Abbiamo individuato 2 cluster, una famiglia di 3 persone a Montefiore dell’Aso e quello di San Benedetto del Tronto, sinora di 16 persone che avevano partecipato ad una festa. In corso il tracciamento su un centinaio di persone presenti all’evento, alcune vaccinate, altre no. Le prime sono risultate negative. I 16 positivi sono giovani e paucisintomatici. Ma ne potrebbero venire fuori altri

