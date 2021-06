SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Circolo Nautico Sambenedettese piange la scomparsa del proprio Direttore Tecnico del settore vela Andrea Patacca avvenuta nella notte in Croazia, dove si trovava insieme a due velisti sambenedettesi per partecipare al Royal Youth European Championship nelle acque di Marina di Kastela. Patacca, 46 anni, aveva accusato da un paio di giorni dei malesseri, ma il locale ospedale dopo alcuni controlli lo aveva dimesso. Questa mattina, al momento del raduno, la tragica scoperta.

Il DT del Circolo Nautico Sambenedettese era originario di Giulianova, dove abitava insieme alla moglie Maria Livia, infermiera all’ospedale giuliese. Ingegnere navale, dopo una lucente carriera come velista agonista (gareggio’ anche con l’attuale presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, suo concittadino), Patacca iniziò la carriera di allenatore che lo portò a lavorare in circoli prestigiosi come quelli di Cervia, Civitanova Marche e Porto San Giorgio, prima di approdare a San Benedetto, dove il suo arrivo fece fare al settore vela del Circolo un notevole salto di qualità.

Persona positiva e sorridente, creò il team di giovani allenatori sia della categoria Laser che della vela d’altura, che sono uno dei fiori all’occhiello del Cns, oggi sprofondato nel dolore più immenso, al punto che il presidente Igor Biocchi, insieme al direttivo, ha deciso che oggi e domani la sede resterà chiusa per lutto. I funerali di Andrea Patacca si svolgeranno quando la salma tornerà in Italia, dopo il benestare delle autorità croate. Tanti suoi allievi ne ricordano la figura che ha contribuito a farli crescere sia dal punto di vista sportivo che umano.