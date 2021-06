GROTTAMMARE – Anteprima on line venerdì 2 luglio per Giochi in Grotta, la manifestazione dedicata ai giochi da tavolo e di ruolo, che proseguirà in presenza sabato 3 e domenica 4 nel centro storico. Con cinque postazioni di gioco (elenco in calce), sparse nei vicoli di Grottammare alta, gli organizzatori della Community Spazio Ludico e l’Amministrazione comunale contano di rinnovare il successo di partecipazione degli scorsi anni. L’appuntamento di venerdì in diretta dalla pagina FB Città di Grottammare (ore 18) aprirà la terza edizione di “Giochi in Grotta” alla presenza di autori e giocatori/master dei giochi più coinvolgenti del panorama ludico attuale.

Le iscrizioni al sito web www.spazioludico.it sono aperte a giocatori adulti e piccini, novizi e non, che intendono mettersi alla prova calandosi nelle atmosfere dantesche dell’Inferno con Simone Formicola autore del nuovissimo “Inferno-Dante’s guide to hell” 5e Kickstarter, o nel post apocalisse dell’Ultima bomba di Fabio Passamonti e tante altre ambientazioni, guidati inoltre da Antonino Galimi (Etementaki), Luigi Coccia (Palestra di giochi), Marco Olivieri (Black Rose Wars/ Nova Aetas con presentazione del libro).

“Dopo il grande successo delle edizioni passate l’Amministrazione conferma anche per quest’anno un’iniziativa veramente felice per bambini, ragazzi e adulti, all’interno di un contesto, quello del vecchio incasato, ideale e suggestivo per ambientare giochi da tavolo e di ruolo – affermano il sindaco Enrico Piergallini e la consigliera Martina Sciarroni delegata alle politiche giovanili – Non si tratta soltanto di una iniziativa ludica: negli ultimi anni è emerso con forza da più parti il valore formativo dei giochi di ruolo, strumenti che attualmente sono utilizzati anche da molte scuole per integrare i percorsi educativi degli alunni. Sono strumenti efficacissimi per promuovere lo spirito cooperativo, l’immaginazione e la fantasia, il rispetto delle regole e soprattutto le capacità di scrittura e narrazione. Un toccasana in un periodo in cui il digitale dà sempre di più virtualizzando i rapporti sociali, giocare attorno a un tavolo invece è una proposta matura che invita nuovamente i ragazzi a tralasciare per un momento la vita social e ad immergersi più pienamente nella vita sociale”.

Per informazioni si può contattare via WhatsApp il numero 334.1239490 dalle 19 in poi.

Elenco postazioni e giochi nel centro storico, 3-4 luglio, dalle ore 18:

Scala listz: House hold, Sine Requie

Largo di Porta Maggiore: Etemenanki, Broken Compas, Ultima Bomba

Via Fraccagnani: Inferno, Palestra di Giochi, D&D

Piazza Peretti: Nova Aetas, Black Rose Wars

Torrione: Ultima Torcia

