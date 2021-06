SANT’OMERO – “Un uomo di 47 anni è morto nella tarda mattinata travolto da una rotoballa di fieno mentre era al lavoro nel fienile della sua proprietà a Poggio Morello di Sant’Omero, in provincia di Teramo. Ad accorgersi della tragedia è stato il fratello dell’uomo, che ha chiamato i soccorsi, ma per il 47enne non c’è stato nulla da fare, nonostante i disperati tentativi degli operatori del 118 di rianimarlo”.

Così l’Ansa Abruzzo in una nota diffusa il 30 giugno: “Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Nereto, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.