SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Quasi duecento i titoli in gara, tra corto e lungometraggi, firmati da nomi noti del panorama nazionale e internazionale ma anche da autori e registi esordienti con il comune denominatore della qualità dei prodotti di ampio respiro tecnico e stilistico. Così si può riassumere la quinta edizione del “San Benedetto Film Fest”, organizzato dall’Associazione “San Benedetto Festival”, in programma alla Palazzina Azzurra dal 13 al 16 luglio.

La Giuria, formata da professionisti nel settore, è stata impegnata a tradurre, attraverso scelte oculate, la mission del “San Benedetto Film Fest” che è quella di proporsi come veicolo di diffusione culturale di valori non egemoni ma catalizzatori di un pensiero pluralista e inclusivo di identità e di autonomie prospettiche, canale privilegiato di comunicazione e interazione sociale, di supporto della memoria collettiva, storica e antropologica dei territori e lente d’ingrandimento per raccontare la società odierna, i suoi spazi, i conflitti interni ed il magma di energie e vitalità che in essa si generano.

In questa ottica deve essere considerata anche l’istituzione di un nuovo premio che andrà ad integrare quelli già tradizionalmente previsti, denominato “Pandemic Heroes”, sessione di gara in cui sarà decretato il vincitore assoluto tra tutti i prodotti audiovisivi che si sono occupati, nel difficile periodo pandemico che ci ha travolti, di raccontare i mutamenti, lo sconcerto, il dolore ma anche la speranza di superare il drammatico momento storico legato alla diffusione del virus Covid.

Inoltre, il direttivo della kermesse cinematografica ha deciso, in seguito all’escalation di consensi e al numero notevole di adesione di prodotti, di sviluppare una versione invernale del Festival, totalmente incentrata sui lungometraggi, che avrà luogo nel mese di dicembre prossimo e che porterà il Festival a misurarsi in nuove e performanti sfide, allo scopo di promuovere la cultura multiforme del cinema ed il suo legame indissolubile con i codici, le identità culturali, l’emozionalità, terre di congiunzione tra i processi che mediano la poliedricità delle società odierne.

Quindi il “San Benedetto Film Fest” e la città che lo rappresenta saranno al centro di un’occasione importantissima per la valorizzazione e la promozione del territorio nostrano che avrà modo di ospitare personalità illustri dello scenario cinematografico odierno, italiano ed estero nonché precursore di giovani e promettenti talenti.

Lo Staff del San Benedetto Film Fest è costituito da:

Marco Trionfante – Direttore Artistico;

Cosimo Guadalupi – Presidente;

Fabio Varese – Project Manager Programmazione e Allestimenti;

Olga Merli – Coordinamento Giuria;

Alfredo Amabili – Coordinamento Giuria;

Luigi De Scrilli – Consulente Legale;

Giovanni Leanza – Account Manager;

