di Lorenzo Ficcadenti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I gruppi saranno divisi in bambini con età tra i 5 e i 10 anni con 30 ore di stage spalmate dal 12 al 23 luglio; ragazzi con un’età tra 11 e 17 anni dal 19 al 23 luglio con 15 ore di stage; adulti con due corsi “improvvisiamo insieme” il 19 e 20 luglio e “la mia voce e la presenza scenica” il 17 e 18 settembre.

Tutti i corsi dovranno avere un minimo di sette partecipanti e un massimo di quindici. In caso di raggiungimento del numero massimo di iscritti, è prevista l’organizzazione di altri stage.

I costi:

BAMBINI

2 settimane, 30 ore di Stage

80€

RAGAZZI

1 settimana, 15 ore di Stage

45€

ADULTI

40€ singolo Modulo

70€ entrambi i Moduli

(+ Quota di iscrizione per i nuovi soci di 10€, valida fino al 31 dicembre 2021)

Sono previste promozioni famiglia, qualsiasi stage si frequenti

L’iscrizione potrà avvenire online o in presenza. Chi vuole iscriversi potrà contattare e invieranno una mail a caleidoteatro@gmail.com con il modulo di iscrizione (da inviare compilato via posta elettronica e consegnare in originale il primo giorno di stage), in alternativa, potrete trovare i membri dell’associazione al botteghino del teatro lunedì 5 luglio dalle 17.00 alle 18.30 oppure venerdì 9 luglio dalle 16.30 alle 18.00.

