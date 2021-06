In caso di pioggia, le proiezioni avverranno al Margherita di Cupra Marittima in via Cavour, 27. Il cambio sede verrà comunicato alle 19.30 sui consueti canali di comunicazione

GROTTAMMARE – Una commedia francese per la “prima” della XII stagione del Cinema in Giardino. Domani, giovedì 1 luglio, il parco di Palazzo Ravenna riaprirà ai capolavori della settima arte, quelli da rivedere e quelli da non perdere. La collaborazione tra la città di Grottammare e il Cinema Margherita di Cupra Marittima resta un punto fermo dell’estate rivierasca.

“Riassaporiamo il gusto della libertà e dello spettacolo che il cinema riesce a darci, specchiandoci nelle storie italiane e mondiali per essere capaci di trasformare il nostro vissuto in memoria collettiva. Incontriamoci e condividiamo, al cinema si incontrano persone belle! Si parte giovedì 1° luglio con una commedia francese ‘La felicità degli altri’ di Daniel Cohen con un cast di artisti del calibro di Bérénice Bejo e Vincent Cassel”. E’ l’anticipazione di Caterina Di Girolami, organizzatrice della rassegna che, pur in svolgimento all’aperto, dovrà attenersi alle norma di sicurezza sanitaria: “Finalmente senza mascherina, ma il dispositivo dovrà essere comunque tenuto in tasca ed indossato solo quando la distanza di un metro non può essere garantita”.

Il Cinema in Giardino propone fino al 31 agosto molte prime visioni, capolavori della storia del cinema e film premiati in questi mesi. E’ possibile ricevere la programmazione su Whatsapp scrivendo “ok” al numero 391.7156986. E’ già disponibile la programmazione fino al 3 agosto (segue).

“Venite tutti al cinema! Non tanto perché ormai l’arena presso il Giardino comunale è un’istituzione e un’esperienza da non perdere, ma soprattutto perché quest’anno è un gesto ancora più importante – dichiara il sindaco Enrico Piergallini -. Le sale cinematografiche sono tra le prime attività ad aver chiuso e tra le ultime ad aver riaperto. In questi mesi, esse hanno attraversato il deserto: una strada dura, particolarmente difficile per le realtà preziose e di ricerca come il Cinema Margherita. Insomma, partecipare con entusiasmo alle proiezioni in calendario quest’anno non solo farà bene al nostro umore e alla nostra intelligenza, ma soprattutto darà coraggio agli organizzatori: sentire il pubblico del cinema vicino sarà un motivo in più per proseguire il viaggio”.

Ingressi: intero euro 5,50 – ridotto euro 4,50 (salvo diversa indicazione). Abbonamenti: euro 20 per 5 spettacoli. Per rispettare le direttive anti-Covid19 è obbligatorio prenotarsi. Quando non diversamente indicato, le visioni avranno inizio alle ore 21.30. Info e prenotazioni su www.cinemaingiardino.it – 0735.778983.

In caso di pioggia, le proiezioni avverranno al Margherita di Cupra Marittima in via Cavour, 27. Il cambio sede verrà comunicato alle 19.30 sui consueti canali di comunicazione. In caso di pioggia a spettacolo iniziato il biglietto non verrà rimborsato.

