Guarda la nostra videointervista al presidente: “Amichevoli di prestigio solo con il pubblico, a porte chiuse non ha senso. Attendiamo valutazione Cts su stadi. Su tamponi e controlli la Lega Pro ci darà una mano”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A fare da “cicerone” durante la conferenza di presentazione del nuovo allenatore dei rossoblu e del Direttore Sportivo, è stato letteralmente il “padrone di casa”.

Parliamo ovviamente del presidente Roberto Renzi, presente all’Auditorium “Tebaldini” di San Benedetto il 29 giugno insieme a Massimo Donati e Sandro Porchia.

A fine conferenza il nostro Direttore Nazzareno Perotti ha realizzato una videointervista con il Patron: “Mister Donati è maniacale per il calcio, è una persona che per cinque ore di fila parlerebbe di pallone. Prima di venire a San Benedetto ha voluto vedere la possibile sede del ritiro e ha scelto Sefro. Ha parlato anche con le figure ‘minori’ del Club che sembra una cosa non da dettaglio ed invece è molto importante. Porchia ha grosse esperienze, anche nei settori giovanili. Diamo ad entrambi molta fiducia”.

Sulla rosa e i possibili sette giocatori già sotto contratto il presidente Roberto Renzi afferma: “Sono sette calciatori che abbiamo visionato, l’apertura del calciomercato è prevista dal primo luglio ma abbiamo già le idee chiare. Con Donati e Porchia sono già diversi giorni che stiamo lavorando, anche in silenzio. In questo momento dobbiamo lasciare lavorare in tranquillità allenatore e Direttore Sportivo”.

Sulle partite pre-campionato il Patron aggiunge: “Vorremmo fare amichevoli di una certa importanza ma c’è da tenere conto sulla situazione degli stadi aperti al pubblico e capire le modalità. Fare partite di prestigio a porte chiuse non ha senso, attendiamo le disposizioni del Cts a tal proposito e anche per quanto riguarda il ritiro a Sefro con il discorso tamponi e controlli. La Lega Pro ha detto che ci darà una mano a riguardo, speriamo che la pandemia passi presto che e si torni alla normalità”.

La nostra videointervista è visibile in primo piano, buona visione.

