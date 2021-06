SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Sono carico come una molla”.

Questa è la frase che il neoallenatore della Samb, Massimo Donati, ha ripetuto varie volte durante la conferenza stampa di presentazione avvenuta all’Auditorium “Tebaldini” di San Benedetto il 29 giugno.

A fine conferenza Riviera Oggi ha ascoltato il nuovo allenatore rossoblu, con la videointervista a cura del nostro Direttore Nazzareno Perotti: “Il mio pensiero è di cogliere quest’occasione che mi è stata data. So che dovrò lavorare duro insieme al mio staff e al Direttore Sportivo. Vogliamo trascinare la gente, creare un gruppo importante di lavoro che ridia entusiasmo alla città. Il nostro primo obiettivo è rendere i tifosi orgogliosi di noi”.

Durante la conferenza Donati ha citato l’importanza di aver avuto due allenatori, uno è Giampiero Gasperini (n.d.r attuale mister dell’Atalanta) e l’altro non ha voluto rivelarne il nome. Al nostro microfono aggiunge: “Ho avuto tanti mister e ho preso il meglio. Cose positive e anche negative. Ho eseguito un mix per fare delle valutazioni. Nel calcio e nella vita in generale”.

Sul paragone con Nedo Sonetti, che allenò la Samb in serie C all’età di 40 anni, Donati afferma: “E’ stato un grande allenatore, io sono al punto zero. Devo costruirmi la strada, ho una grande opportunità. Devo essere bravo, fortunato e determinato. Io voglio fare il mister e sono molto ambizioso. Voglio arrivare in alto”.

Una piccola curiosità, Massimo Donati giocò al Riviera delle Palme con la maglia dell’Italia Under 21: “Fu un’amichevole contro la Slovenia, non mi ricordo però il risultato sono passati vent’anni”.

La partita, per la cronaca, finì 5 a 0 con reti di Bonazzoli (doppietta), autorete slovena, Marchionni e Andrea Pirlo. Il neoallenatore rossoblu giocò il primo tempo prima di lasciare spazio a Colucci.

