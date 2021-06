SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la conferenza di presentazione, avvenuta il 29 giugno al “Tebaldini” di San Benedetto, Riviera Oggi ha ascoltato i nuovi protagonisti dell’As Sambenedettese.

Ecco la videointervista al nuovo Direttore Sportivo, Sandro Porchia. Calabrese ma nato in Germania. Il nostro direttore, Nazzareno Perotti, ha raccolto le sue prime impressioni da rossoblu: “A San Benedetto ci giocai da avversario nel 2003-04, in serie C, quando militavo nel Crotone ed ero allenato da Giampiero Gasperini (n.d.r. mister dell’Atalanta). Vincemmo 3 a 2 e giocammo in notturna, una bella partita”.

Sulla rosa in costruzione, il Direttore Sportivo Sandro Porchia afferma: “Chi arriverà dovrà arrivare grande entusiasmo. La maglia della Samb non deve essere una costrizione ma un motivo di orgoglio. Sui nomi, leggiamo e vediamo segnalazioni tutti i giorni. Ci saranno molti giovani e anche qualche calciatore esperto”.

