SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Si rende noto che domani, giovedì 1 luglio, alle ore 10.30 vi sarà la consegna simbolica della gestione della spiaggia libera ad alta accessibilità sita in viale Europa tra le concessioni 42 (La Siesta) e 44 (La Promenade), alla Croce Rossa Italiana -Comitato di San Benedetto del Tronto”.

Così dal Comune di San Benedetto, in una nota diffusa il 30 giugno.

“Sempre domani, alle ore 16.30, vi sarà la simbolica apertura all’uso del percorso pedonale per persone non vedenti e ipovedenti in via Ovidio, all’altezza dello chalet Club 23 e nelle vicinanze dell’hotel Bolivar” aggiungono dal Comune sambenedettese.

