TERAMO – All’inizio della stagione estiva 2021 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha

assegnato al Comando Provinciale di Teramo 29 militari provenienti da fuori Abruzzo.

Tali unità, che in parte hanno già raggiunto i reparti e il movimento delle quali sarà

completato entro la seconda metà di luglio, sono principalmente destinate alle sedi delle

Stazioni e delle Compagnie costiere e consentiranno di potenziare in misura molto

consistente le attività già in atto di controllo del territorio e di prevenzione dei reati

soprattutto nelle località balneari, già affollate di turisti, ma anche nell’entroterra

provinciale.

Da metà luglio a metà agosto, il dispositivo provinciale dell’Arma sarà ulteriormente

accresciuto con il rinforzo di 6 militari disposto dal Ministero dell’Interno nell’ambito del

piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva 2021.

Delle considerevoli risorse assegnate beneficerà l’intero territorio della provincia, dove la

pianificazione operativa dei Carabinieri del Comando Provinciale – sempre tesa a

massimizzare le attività di pattugliamento del territorio – rivolgerà un’attenzione

particolare anche alle aree più appetibili per ladri e truffatori perché meno popolate nel

periodo estivo.

Ciò si aggiungerà alla capillare rete di prossimità ai cittadini, costituita dalle 31 Stazioni

Carabinieri disseminate sul territorio provinciale. Particolare attenzione sarà rivolta, anche

dai militari in servizio presso le Centrali Operative dell’Arma, alle fasce deboli, come

anziani e persone sole che trascorreranno il periodo estivo presso le proprie abitazioni,

fornendo loro ogni utile assistenza. Ai cittadini viene fortemente raccomandato di

segnalare sempre al “112” la presenza di sconosciuti sospetti, soprattutto quando tentino

di accedere con pretesti presso le abitazioni di soggetti indifesi. Non si deve mai

dimenticare, in proposito, che per nessuna ragione le chiavi di casa devono essere lasciate

attaccate all’esterno delle porte, né in altri luoghi facilmente accessibili!

I servizi di pattuglia su strada sono già stati intensificati in tutta la provincia anche

nell’arco notturno, con molteplici fini: pronto intervento, prevenzione dei reati – in

particolare quelli predatori – e dissuasione di giovani e meno giovani dal tenere condotte

sconsiderate alla guida, in particolare l’abuso di alcol o stupefacenti e l’eccesso di velocità.

La maggior consistenza dei Carabinieri nei centri storici e nei luoghi di aggregazione

turistica della “movida” consentirà anche di contrastare la piccola criminalità predatoria,

l’abusivismo commerciale e le violazioni delle norme per evitare la diffusione del COVID19 (divieto di assembramenti, obbligo di portare con se o di indossare la mascherina).

In tale ultimo ambito proseguiranno anche le attività di vigilanza e controllo degli esercizi

commerciali condotta con straordinaria efficacia dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del

Lavoro sin dall’inizio dell’emergenza pandemica.

Particolare soddisfazione è stata espressa dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di

Teramo, Colonnello Emanuele Pipola, per la consistente assegnazione di militari: “La

vera essenza della missione istituzionale dell’Arma, anche nella nostra provincia, consiste nella

prevenzione e nella rassicurazione sociale che si realizzano con la prossimità al Cittadino.

L’impiego delle preziosissime risorse in arrivo sarà pertanto mirato a fornire, sotto il coordinamento del

Prefetto, un contributo determinante al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nel

delicato momento in cui si deve far fronte ad un allentamento delle restrizioni di movimento anche

per chi delinque ed in cui tutta la popolazione ha il dovere civico di non vanificare con condotte

sconsiderate gli sforzi fatti fin qui per vincere la pandemia”.

