SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo capitolo, oggi 29 giugno, per la storia rossoblu, sempre più vicina ai fatidici cent’anni.

All’Auditorium “Tebaldini” di San Benedetto si svolge la conferenza di presentazione dell’allenatore della Samb, Massimo Donati, e del Direttore Sportivo Sandro Porchia.

Due figure volute fortemente dal neopresidente Roberto Renzi.

Massimo Donati da calciatore ha vestito maglie prestigiose come l’Atalanta, il Milan, il Parma, Torino, Sampdoria, Celtic, Messina, Palermo, Verona e Bari. Da allenatore ha avuto esperienze da vice in Scozia con Hamilton Academica e Kilmarnock. E’ stato, inoltre, opinionista e commentatore tecnico su Dazn.

Sandro Porchia è stato ex giocatore di Rimini, Crotone, Grosseto, Cosenza e Bassano. E’ stato di recente Direttore Sportivo del Trapani.

Roberto Renzi: “La Samb deve essere un punto di partenza molto alto. Ho chiesto a Donati e Porchia di farci divertire mentre la squadra gioca”.

Sandro Porchia: “Vogliamo tanto sacrificio, non capita di essere tutti i giorni Direttore Sportivo della Samb, sono molto orgoglioso. Vogliamo creare un gruppo unito e lavorare a 360° insieme all’allenatore e al presidente”.

Massimo Donati: “Per tanti sono inesperto ma a me non tocca per niente. Sono anni che aspettavo questo momento, non mi aspettavo un Club e una città importante. Sono carico e orgoglioso. Darò tutto”.

Sul futuro della rosa Porchia aggiunge: “Valuteremo determinati giocatori, chi rimane deve sposare la causa rossoblu in pieno. Valutazione nei prossimi giorni, qualche giocatore lo porteremo in ritiro. Vogliamo capire chi vuole rimanere a San Benedetto e chi no”.

Donati parla della possibile squadra futura e di come farla giocare: “Abbiamo fatto analisi sulla Samb dello scorso anno. Qualche gol subito in più con la difesa a 3, meno con quella a 4. Ma io sono intenzionato a giocare con la difesa a 3. Ho le idee abbastanza chiare, non mi fossilizzo su un modulo solo. Durante la partita si può variare. Vogliamo 24 calciatori sul pezzo. Ogni partita deve essere vissuta come un match chiave. Sono malato di dettagli. Io non dormo per una rimessa laterale, magari farà ridere ma è così. Sarò giudicato per i risultati ed è giusto così. Però sono carico come una molla”.

Il neomister parla anche dei tifosi della Samb: “Piazza calda, se la mia squadra andrà forte e seguirà il tutto con grande voglia probabilmente il tifo sarà soddisfatto di noi. Ed è quello che vogliamo”.

Sul possibile organico, che potrebbe essere un mix di giovani e veterani, Porchia afferma: “Faremo valutazioni con lo staff tecnico. Il confronto sarà quotidiano con mister Donati. Ora ci sono tanti nomi ed è giusto che ci siano ma il nostro obiettivo è trovare giocatori con la fame, anche sconosciuti. Ma ognuno qui deve dare il massimo ed uscire dal campo con la maglia sudata”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.